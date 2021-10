Sozialverhalten der Wolfenbütteler Schüler wird gefördert

Am Theodor-Heuss-Gymnasium findet auch in diesem Jahr wieder für die 5. und 6. Klassen das im Präventionskonzept der Schule fest etablierte „Keep cool“-Programm statt. Dabei handelt es sich laut einer Mitteilung um ein soziales Training, bei dem die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, das eigene Sozialverhalten zu reflektieren und zu verbessern, so dass es für die Klassengemeinschaft förderlich ist.

Während der langen Zeit des Distanzlernens im vergangenen Schuljahr hätten viele Schülerinnen und Schüler einen Großteil ihrer Lernzeit allein am Schreibtisch verbracht. So wundere es nicht, dass es nach den Sommerferien nicht allen auf Anhieb leichtgefallen sei, nahtlos wieder an das gemeinsame Lernen in der Klassengemeinschaft anzuknüpfen. Insbesondere in den jüngeren Jahrgängen bedürfe es derzeit zum Start häufig einer besonderen Unterstützung, damit funktionierende Teamstrukturen erneut entwickelt und gestärkt werden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schüler machen Erfahrungen bei praktischen und spielerischen Aktivitäten

Weil coronabedingt in diesem Durchgang das Training nicht wie sonst in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Wolfenbüttel stattfinden könne, liege es im Wesentlichen in der Hand der Schulsozialarbeiterin Manuela Glufke, die bei ihrer Arbeit mit den Klassen von den Klassenlehrkräften und den Patenschülerinnen und -schülern unterstützt werde. Bei praktischen und spielerischen Aktivitäten machen die Schüler Erfahrungen, bei denen sie die Wirkung ihres Handelns bewusster wahrnehmen sollen und erkennen, wie sie einen Beitrag zu einer effektiven Teamarbeit leisten können.

Lesen Sie auch:

Dabei stehen vor allem das Nachdenken über die eigene Rolle innerhalb der Gruppe und über das gemeinsame Handeln im Vordergrund: „Wie geht es mir derzeit in meiner Klassengemeinschaft? Was können wir als Klasse und was kann ich als einzelne Person tun, damit unsere Gemeinschaft noch stärker wird und wir noch besser gemeinsam lernen? Was wünsche ich mir in Zukunft für unsere Klassengemeinschaft? Was können wir und was kann ich persönlich dazu beitragen?“

Ergebnisse werden in Verfügungsstunden wieder aufgenommen

Um die Ergebnisse der „Keep cool“-Tage längerfristig zu verankern und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, werden sie regelmäßig in den Verfügungsstunden, die es am THG für den 5. und 6. Jahrgang gibt, wieder aufgenommen. Bisher habe, so die Mitteilung, der Auftakt zum „Keep cool“-Programm in den 6. Klassen stattgefunden. Für den 5. Jahrgang folge das Angebot im März 2022, dann aber wieder im Jugendzentrum mit dem Sozialarbeiter der Stadtjugendpflege, Tim Korbes. In den 6. Klassen sind auch für die nächsten Monate weitere Projekttage geplant, um die Teamprozesse in den Klassen regelmäßig weiter zu begleiten und zu fördern.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de