Wolfenbüttel. Helmut Eisel & JEM kommen in die Trinitatiskirche nach Wolfenbüttel. Sie geben ein Klezmer-Konzert.

Musikveranstaltung „KlezFiesta!“ in St. Trinitatis

Helmut Eisel (Klarinette), Michael Marx (Gitarre, Vocals) und Stefan Engelmann (Kontrabass) machen am Mittwoch, 13. Oktober, 19.30 Uhr, in der St.-Trinitatiskirche in Wolfenbüttel eine „KlezFiesta!“ Der Kirchbauverein Wendessen lädt ein.

Der Musiker vermittelt mit seiner Sprechenden Klarinett zwischen den Stilen und Kulturen

Der international renommierte Klezmerklarinettist Helmut Eisel vermittelt mit seiner „Sprechenden Klarinette“ gut gelaunt zwischen den Stilen und Kulturen. Seinem Publikum erzählt er mit seiner Musik Geschichten – fröhliche, melancholische, unwiderstehlich verführerische. Und all das auf höchstem musikalischem Niveau.

Die Besucher dürfen sich auf ein Fest für die Sinne freuen

Helmut Eisel & JEM entfesseln ein Fest für die Sinne, in dem der intensive musikalische Dialog die Luft zum Flirren bringt. Karten gibt es für 18 Euro und 16 Euro ermäßigt unter (05331) 68680 oder kirchbauverein.wendessen@gmail.com.

