Als in Wolfenbüttel ein Busticket noch 20 Pfennig kostete

Dieser Anblick in der Kommissstraße dürfte in Zukunft häufiger zu sehen sein, wenn die Busse nach ihrem Rendezvous auf dem Kornmarkt wieder aufbrechen.

Am 16. Oktober startet der „Stadtbus“ in Wolfenbüttel mit einem neuen Liniennetz und neuem Fahrplan. Einige der Linien, die jetzt teilweise neu zugeschnitten wurden, existieren schon seit Jahrzehnten, weiß Dirk Nitsche, der gemeinsam mit Jürgen Hunger von der Aktionsgemeinschaft Altstadt in den nächsten Wochen ein verkehrshistorisches Heft mit 130 Seiten und vielen Illustrationen über den Autobusverkehr in Wolfenbüttel herausgeben wird.

So sahen 1955 die ersten Busse des Stadtbusverkehrs in Wolfenbüttel aus. Foto: Archiv Hohmann

Reine Stadtbuslinien gab es in Wolfenbüttel erst seit 1949. In der Zeit davor gab es keinen rein innerstädtischen Nahverkehr. In einigen Bereichen konnten Überland-Strecken-Angebote genutzt werden, allen voran natürlich die erst 1954 eingestellte Straßenbahn von Wolfenbüttel nach Braunschweig, die gern von Wolfenbüttelern genutzt wurde, um zum Beispiel am Neuen Weg etwas zu erledigen. Oder auch der Bus, der Arbeiter aus Wolfenbüttel nach Salzgitter brachte, wurde gern auch von anderen Fahrgästen innerhalb des Stadtgebietes genutzt, berichtet Nitsche, der seit seiner Kindheit nicht nur ein begeisterter Busnutzer ist, sondern sich auch immer mit der Entwicklung des Stadtbussystems in Wolfenbüttel beschäftigt hat. Und dieses System ist mit einem Namen verbunden: Willi Hohmann.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Stadtbussystem in Wolfenbüttel ist mit dem Namen Hohmann verbunden

Hohmann hatte bereits in Ostpreußen Linienbusverkehr betrieben. In seiner neuen Heimat Wolfenbüttel wollte er ein ähnliches Geschäft aufmachen. Als sich mit der Einführung der D-Mark wieder Geschäfte lohnten, beantragte er die Konzession für die erste innerstädtische Buslinie, die am 18. Januar 1949 an den Start ging. Die Fahrstrecke der Linie 1, die im Volksmund nur Hohmann-Bus hieß, führte damals im Stundentakt vom Atzumer Busch über die Jahnstraße in die Innenstadt. Von dort wurde eine Schleife über die Auguststadt und den Westring gefahren, ehe es wieder zum Atzumer Busch zurückging. 20 Pfennig kostete damals eine Fahrt, weiß Nitsche. Als es Jahre später um eine Fahrpreiserhöhung um 5 Pfennig ging, da wurde in Wolfenbüttel viel diskutiert.

Der Betriebshof „Atzumer Busch“ des Stadtbusverkehrs in Wolfenbüttel im Jahr 1959. Foto: Archiv Hohmann

Hohmann betrieb seine Stadtbuslinie auch zunächst ohne öffentliche Zuschüsse. Wie geschäftstüchtig er war, zeigt sich beim Verkauf von Monatskarten, die zunächst 12 Mark kosteten. Als Hohmann merkte, dass im Winterhalbjahr mehr Bus gefahren wird als im Sommer, verlangte er im Winterhalbjahr 14 Mark und im Sommer 10 Mark für eine Monatskarte.

Weitere Buslinien wurden in Wolfenbüttel angelegt

Da das Busangebot von Hohmann gut angenommen wurde, eröffnete er 1955, ein Jahr nach Aufgabe der Straßenbahnlinie, eine zweite Linie und erhöhte gleichzeitig die Preise. Für die beiden Linien wurden insgesamt vier Busse eingesetzt. 1958 startete Hohmann dann mit der Linie 3, die von dem damals noch selbstständigen Groß Stöckheim über die Auguststadt zum Kornmarkt führte und dann weiter über den Grünen Platz und die Juliusstadt in das ebenfalls damals noch selbstständige Linden. Und der rege Busunternehmer wehrte sich gegen Pläne der Braunschweiger Verkehrs AG, die nach Aufgabe der Straßenbahnlinie auch verstärkt im Wolfenbütteler Stadtgebiet mit Bussen vertreten sein wollte. Es blieb für die Braunschweiger jedoch nur bei einer Linie vom Wolfenbütteler Bahnhof bis nach Braunschweig.

Werbung für Jägermeister auf allen Bussen

Luftbild aus dem Jahr 1980 des neuen Betriebshofes an der Salzdahlumer Straße 136. Der Betriebshof wird heute noch von der KVG genutzt. Foto: Archiv Hohmann

Da Wolfenbüttel durch Zuwanderer nach dem Zweiten Weltkrieg mit neuen Wohngebieten enorm wuchs, gab es auch verstärkt Nachfrage nach weiteren Buslinien. Drei weitere kamen in den 60er-Jahren hinzu, zwei weitere in den 70er-und Anfang der 80er-Jahre, als das Stadtgebiet durch die Gebietsreform um einige Ortsteile größer wurde. Und diese Ortsteile, mit Ausnahme von Leinde, das von der KVG bedient wurde, mussten ebenfalls per Bus an die Kernstadt angebunden werden. Die damaligen Hohmann-Busse in dunkelgrün und grau machten auch alle Werbung für Jägermeister. Als Betriebshof nutzte Hohmann zunächst das Gelände der ehemaligen Artilleriekaserne an der Lindener Straße. Als immer mehr Busse hinzukamen, baute Hohmann einen neuen Betriebshof „Atzumer Busch“ an der Salzdahlumer Straße. Als diese Fläche auch nicht mehr ausreichte wurde ein neuer Betriebshof an der Salzdahlumer Straße 136 gebaut, der auch heute noch von der KVG, die 1992 Hohmann übernahm, betrieben wird, so Jürgen Hunger, der für seine demnächst geplante Veröffentlichung auch einige historische Aufnahmen zusammengetragen hat.

Wie sich die Nummerierung der Wolfenbütteler Busse entwickelt hat

Die Nummerierung der Busse war zunächst von 1 bis 8, dann mit dem Verkauf des Stadtbusverkehrs Hohmann an die KVG am 1. Juli 1992 zweistellig, weil alle Linien eine 9 davorgesetzt bekamen. Und 1998, als der Stadtverkehr Wolfenbüttel in den Tarifverbund des Zweckverbandes Großraum Braunschweig aufgenommen wurde, erfolgte die Nummerierung mit dreistelligen Zahlen. Linien im Raum Wolfenbüttel erhielten ab Mitte 2001 als erste Ziffer die 7.

Der neue Liniennetzplan für Wolfenbüttel. Foto: Jürgen Runo

Und an der Linienführung, die sich über Jahrzehnte bewährt hatte, wurde lange Zeit auch nicht viel geändert. Nur ab 16. Oktober mit dem Start des neuen Stadtbussystems wird es einige neue Streckenführungen geben. Alle Neuigkeiten zum neuen Stadtbussystem sind auch nachzulesen auf der Internetseite www.stadtbus-wf.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de