Wolfenbütteler Blende-Fotos: Noch bis 30. November hochladen

„Home is where your heart is“, heißt es immer wieder so schön auf Tassen, Kissen und Postkarten. Frei übersetzt bedeutet das: Zuhause ist, wo Dein Herz wohnt. Doch wo wohnt, Ihr Herz? Und wofür schlägt es? Manche fühlen sich dort heimisch, wo sie geboren wurden. Andere an dem Ort, wo sie aufwuchsen oder später eine eigene Familie gegründet haben. Ein Heimatgefühl kann auch in Gegenwart eines geliebten Mensch, Haustiers oder im Stadion beim Spiel des Lieblingsfußballvereins aufkommen – oder beim Linsensuppe löffeln.

Der Heimat-Begriff ist in Zeiten der Pandemie wieder in den Blickpunkt gerückt. Der Lebensradius hat sich

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hobby-Fotografen können auch Aufnahmen zum Thema „Unsere Heimat“ einreichen. Hier geht der Blick des Betrachters von einer Kuppe hinter Wittmar Richtung Harz. Foto: HD Sandhagen

verkleinert, mancher Blick wurde geschärft. Genau aus diesem Grund ist „Unsere Heimat“ eines der Themen unseres diesjährigen Blende-Foto-Wettbewerbs. Genauso wie: Faszinierende Tierwelten, Fit and Fun, Licht und Schatten und das Sonderthema für Teilnehmer bis 18 Jahren lautet: Unsere Umwelt.

Noch bis 30. November haben Wolfenbütteler Hobby-Fotografen und Fotografinnen die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen und für den Blende-Wettbewerb 2021 der Tages- und Fachzeitschriften einzureichen. Hier beantworten wir noch einmal die wichtigsten Fragen zur Teilnahme:

Wie können Interessierte am Blende-Fotowettbewerb teilnehmen?

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bis zu drei Fotos pro Thema einreichen. Seit diesem Jahr können die Wettbewerbsbeiträge nur noch online eingereicht werden. Das Aufnahmedatum der Fotos muss im laufenden Kalenderjahr 2021 liegen. Dies wird stichprobenartig überprüft.

Auf der Website des Fotowettbewerbs (www.blende-fotowettbewerb.de) können Interessierte einen Account erstellen. Nach erfolgreicher Registrierung wählen Sie die Wolfenbütteler Zeitung als Ihren

Faszinierende Tierwelten im schönen Harz. Sarah zeigt, wie spannend ein Hündinnenleben sein kann. Foto: HD Sandhagen

Medienpartner aus. Anschließend können Sie Ihre Bilder hochladen und nehmen so an der ersten Runde des Wettbewerbes teil.

Was muss beim Hochladen beachtet werden?

Die minimale Seitenlänge eines Bildes muss 800 Pixel betragen und darf die maximale Seitenlänge 4.000 Pixel nicht überschreiten. Sobald ein JPEG-Foto mit einer Seitenlänge kleiner als 800 Pixel und größer als 4.000 Pixel hochgeladen wird, funktioniert der Upload nicht. Die maximale Bildgröße darf 8 MB nicht überschreiten.

Können bereits hochgeladene Bilder wieder gelöscht werden?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bis zum Ende des Wettbewerbes, dem 30. November 23:59 Uhr Bilder hochladen und auch wieder löschen. Dazu muss der angelegte Account genutzt werden.

Was passiert nach dem Ende der Bewerbungsfrist?

In der ersten Runde wählt die Jury der Wolfenbütteler Zeitung, die aus Redakteurinnen und Redakteuren besteht, die besten Bilder innerhalb der einzelnen Kategorien aus. Anschließend veröffentlichen wir die Gewinnerbilder. Die lokale Prämierung der Siegerfotos in Wolfenbüttel erfolgt dann im Dezember, die bundesweite Endausscheidung im Januar 2022.

Bei dem Bundesendausscheid handelt es sich um die zweite Etappe des Fotowettbewerbes. In dieser Runde werden die Gewinnerinnen und Gewinner der ersten Etappe zur bundesweiten Endausscheidung weitergeleitet, wo eine fachkundige Jury die Einreichungen bewertet und die bundesweiten Sieger des Wettbewerbes kürt.

Wie sehen die Erfolgsaussichten auf Bundesebene aus?

Bereits mehrfach haben die Wolfenbütteler Hobby-Fotografen ihr Gespür und Geschick bewiesen. Allein im vergangenen Jahr, genauso wie 2019, kamen 4 der 125 Bundessiegerbilder des Zeitungsleser-Fotowettbewerbs aus Wolfenbüttel.

Was gibt es zu gewinnen?

Zu gewinnen gibt es auf lokaler und auf Bundesebene Geldpreise im Gesamtwert von 45.000 Euro sowie Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Nur noch digitale Fotos beim Wolfenbütteler Fotowettbewerb

Wolfenbüttels Blende-Fotowettbewerb startet heute

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de