Discounter-Überfall in Wolfenbüttel: Verdächtiger verhaftet

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montag, 18. Oktober, versucht hatte, einen Discounter in Wolfenbüttel zu überfallen, konnte der mutmaßliche Täter nun festgenommen werden, das teilt die Polizei mit.

Während die Ermittlungen zu dem Überfall liefen, wurde im Zusammenhang mit einem anderen Polizeieinsatz am vergangenen Mittwochabend ein 29-Jähriger in Wolfenbüttel festgenommen. Der Mann gab den Beamten gegenüber zu, das Geschäft überfallen zu haben. Nach Überprüfung seiner Angaben wurde der Mann in ein Klinikum eingewiesen, da er sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. red

