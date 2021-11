Wolfenbütteler Kinder planen ihren Lieblingsspielplatz

Als Teil der Spürnasenaktion in den Herbstferien nahmen laut Stadt zehn Kinder das Angebot der Stadtjugendpflege wahr, einen Spielplatz nach ihren Ideen umzugestalten. Zwei angemeldete Kinder waren demnach vor Ort nicht dabei, reichten ihre Ideen für den Platz am Aueweg aber per Foto und Liste nach. Vorgaben, wie der Spielplatz aussehen kann oder soll gab es keine, es konnte der Traumspielplatz entwickelt werden, so die Jugendpflege.

Klettergerüst ist Pflicht

So klebten, malten und bastelten die Kinder, um anschließend allen ihre Modelle vorzustellen. Es entstanden mehrere Spielplätze, die optisch sehr unterschiedlich gestaltet waren. Alle hatten aber eins gemeinsam – ein großes Klettergerüst mit verschiedenen Spielfunktionen. Zwei Türme soll es haben, mit Brücke oder Tunnel, Seilaufgang und etwas zum Hangeln, beschreibt die Stadt.

Auch an die Jüngeren wurde gedacht, ein Backhaus für Sandkuchen soll es sein. Weiterhin gab es Überlegungen zu einem Barfußpfad und zu einem eingezäunten Gelände für Hunde, das nebenan entstehen soll. Mit Klebepunkten wurden dann die Favoriten markiert.

