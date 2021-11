ESC-Vorentscheid – Wolfenbütteler Band El Andaluz bewirbt sich

Wolfenbüttel. Die Gruppe kündigt das am Wochenende in den Sozialen Medien an. Sie hatte 2018 den Salzig-Bandcontest gewonnen und war beim Wolfenbattle erfolgreich.

Die Wolfenbütteler Indierock-Band El Andaluz hat sich für den Vorentscheid des Deutschen Beitrags für den Eurovision Song Contest (ESC) 2022 in Turin beworben. In einem 15-sekündigen Video kündigte die Kapelle dies am Sonntagabend auf ihrer Instagram- sowie auf ihrer Facebook-Seite an, heißt es in einer Pressemitteilung.

2020 kam Album „Magnum Dong“

Mit welchem Lied die Band antreten möchte, verrät sie indes nicht. Im April 2020 veröffentlichte El Andaluz ihr Album „Magnum Dong“ und veranstalte zwei Online-Festivals auf YouTube unter dem Titel „Magnum Song Festival“, bei dem „gefälschte Konzerte“ zu hören waren, berichtet Martin Laumeyer für El Andaluz.

Ferner gewann sie demnach 2018 den Salzig-Bandcontest und Studioaufnahmen beim Wolfenbattle 2020. Diese wurden mittlerweile in Anspruch genommen. Die Entscheidung, ob die Band in die nächste Auswahlrunde des ESC kommt, liegt dann bei einer Jury.

Ihre Musik beschreiben die Wolfenbütteler so: „Die Musik von El Andaluz ist eine exquisite Mischung aus verschiedenen musikalischen Inhaltsstoffen: Der leicht prickelnde Blues, die herben Texte, der köstliche Rock aus dem üppigen Vorharzland und der charmante Witz werden mit handerlesenem Pop gepaart und durch einen süßen Riff im Abgang gekrönt.“

