Wolfenbüttels Polizisten übergeben Tauben an das Tierheim

Wolfenbüttels Polizeibeamte sind am Donnerstag, Freitag und Samstagmorgen zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Die Einsatzorte waren Börßum, Flöthe und Wolfenbüttel.

Auf einem Forst- und Waldweg am Salzdahlumer Weg/ Stöckheimer Straße in Wolfenbüttel hat laut Polizeiangaben ein aufmerksamer Bürger am Freitagnachmittag ein Pappkarton mit acht lebendigen Tauben gefunden. Die Vögel seien anschließend an das Tierheim übergeben worden. Hinweise über einen möglichen Eigentümer konnten die Beamten nicht feststellen.

In Flöthe ist es Freitagnacht zu einem Unfall gekommen. Ein 26-jähriger Braunschweiger habe nach dem Tanken die Zapfpistole vergessen zu entfernen und ist losgefahren. Dadurch sei erheblicher Schaden an einer Tankanlage entstanden, so die Polizei.

Autofahrer unter Drogen in Wolfenbüttel unterwegs

In Börßum haben Polizisten am Donnerstagnachmittag einen 35-jährigen Autofahrer angehalten. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Wagen nicht zugelassen ist und der Fahrer obendrein keinen Führerschein besitzt. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Ein aufmerksamer Bürger habe am Samstagmorgen eine Streifenwagenbesatzung auf einen verdächtigen Autofahrer in Wolfenbüttel hingewiesen. Die Polizisten hielten anschließend den 20-jährigen Autofahrer aus Braunschweig am Harztorwall in Wolfenbüttel an. Er habe unter Alkohol und Drogen gestanden. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an – ein Strafverfahren folgt.

red

