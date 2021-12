So planen Wolfenbüttels Kirchen die Weihnachtsgottesdienste

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttels Trinitatis- und Hauptkirche gilt an Weihnachten die 2G-Regel. In den katholischen Messen wird auf Gesang verzichtet.

Erneut muss Weihnachten unter Pandemie-Bedingungen gefeiert werden. Darunter haben auch die christlichen Kirchen im Landkreis Wolfenbüttel zu leiden. Obwohl Gottesdienste aktuell von 2G- oder 3G-Regeln befreit sind, haben die Religionsgemeinschaften in der Stadt Wolfenbüttel für die Advents- und Weihnachtsgottesdienste vorgesorgt.

In den evangelischen Kirchengemeinden der Propstei Wolfenbüttel wird es an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen definitiv zu Teilnahmebeschränkungen bei den Gottesdiensten kommen. Das kündigt Propst Dieter Schultz-Seitz gegenüber Zeitung an. Die einzelnen Gemeinden haben aber teils unterschiedliche Regeln aufgestellt. „Es gleicht tatsächlich einem Flickenteppich“, lacht der Propst, „jeder fährt ganz unterschiedliche Modelle. Die Gemeinden können selbst entscheiden, wie sie die Gottesdienste wie zugänglich machen.“ Von Voranmeldungen, über Gesangsverbot bis zu Freiluft-Gottesdiensten ist alles möglich. Die jeweiligen Infos seien auf den Webseiten der Gemeinden einsehbar.

2G-Regel in Weihnachtsgottesdiensten

In der Trinitatis- und Hauptkirche wird beispielsweise die 2G-Regel gelten. Zudem muss eine Maske beim Betreten der Kirche und während des Gottesdienstes getragen werden. Am Donnerstag hatte unsere Zeitung noch von einer 3G-Regel berichtet. Am Freitag teilte Propst Dieter Schultz-Seitz aber mit, dass sich der Kirchenvorstand aufgrund der „brisanten Coronalage“ erneut über die Regelungen beraten hatte. „Für Heiligabend gilt in allen Gottesdiensten in St. Trinitatis und der Hauptkirche BMV die 2G-Regel. Ebenso gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Zum Gottesdienstbesuch bittet die Gemeinde sich über die Homepage der Kirchengemeinde oder telefonisch über das Pfarrbüro anzumelden.“

Das Singen während des Gottesdienstes ist aber weiterhin erlaubt, so Schultz-Seitz. . Als zusätzliches Angebot soll es wieder Live-Streams auf der Webseite sowie auf dem Youtube-Kanal der Propstei Wolfenbüttel geben. „Natürlich bin ich enttäuscht, dass wir dieses Jahr wieder die Gottesdienste so bestreiten müssen. Ich wäre auch über eine höhere Impfquote glücklicher gewesen“, so Schultz-Seitz.

Trotzdem hält die evangelische Kirche an Präsenzveranstaltungen fest. Statt 1000 Gottesdienstteilnehmer

Ein Weihnachtsstern hängt in der St. Johannis Kirche in Lüneburg. In Wolfenbüttel gehen die Kirche davon aus, dass es trotz der schwierigen Corona-Lage zum diesjährigen Weihnachtsfest Präsenz-Gottesdienste geben wird. Foto: Philipp Schulze / dpa

dürfen in diesem Jahr nur 250 Besucher in die Trinitatis und Hauptkirche rein. Davon ist auch unmittelbar die katholische Pfarrei St. Petrus Wolfenbüttel betroffen. Weil die St. Petrus-Kirche derzeit umfassend restauriert wird, weicht die Pfarrei in die Hauptkirche aus. „Wir sind sehr dankbar, dass das ohne Probleme geklappt hat“, sagt Christiane Kreiß.

2G in katholischen Gemeinden

Für die Weihnachtsgottesdienste in der Marienkirche (Hauptkirche) seien die derzeitigen Überlegungen der Pfarreileitung auf 3G umzustellen. Dies gelte auch für den Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag in Heiningen. „Wir wollen die Messen für so viele Menschen wie möglich zugänglich machen. Auf der anderen Seite wollen wir unseren Beitrag für die Eindämmung der Pandemie leisten“, so Kreiß. Aktuell gilt in allen Gottesdiensten der Pfarrei die 3G-Regel – in den Sonntagsmessen um 11 Uhr gilt gar 2G.

Auch für die Weihnachtsgottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. Während der Messe muss eine FFP2-Maske getragen werden, auf den Gemeindegesang werde verzichtet. „Wer nicht an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, kann auch das Angebot der offenen Kirche nutzen. Die St. Ansgar-Kirche wird über Weihnachten für Jedermann geöffnet sein – für eine kurze Andacht oder zum Kerze anzünden“, so Kreiß abschließend.

