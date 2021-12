Halchters Dorfgemeinschaftshaus wird zum Corona-Testzentrum

Am Fenster des Dorfgemeinschaftshauses Halchter hängen Zettel mit dem Hinweis Testzentrum Halchter. Daneben wird darauf hingewiesen, dass der Saal des Dorfgemeinschaftshauses nur mit FFP2-Maske betreten werden darf. Flatterbänder weisen den Besuchern des Testzentrums am Alten Holzweg den Weg in den Saal, wo Halchters Ortsbrandmeister und Ortsratsmitglied Pascal Hoppe an einem improvisierten Empfang die Daten der Personen registriert, die sich dort auf Corona testen lassen wollen. Den eigentlichen Test nimmt anschließend Dr. Susanne Schröder, ebenfalls Ortsratsmitglied in Halchter, vor. Die Initiative zur Verbesserung der örtlichen Testversorgung kam von Pascal Hoppe, der zuvor schon Erfahrungen im Impfzentrum an der Schweigerstraße gesammelt hatte.

Mit seiner Kollegin aus dem Ortsrat Dr. Susanne Schröder fand er auch relativ schnell eine ärztliche Leiterin für das vom Wolfenbütteler Gesundheitsamt beauftragte Testzentrum, das seit 3. Dezember geöffnet ist. Schröder hat auch die Schulung der fünf Mitarbeiter übernommen, die gemeinsam mit Hoppe und Schröder die umfangreichen Testzeiten abdecken. Geöffnet ist das Testzentrum von Montag bis Freitag jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr sowie von Dienstag bis Freitag zusätzlich von 10 bis 11 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist im Internet unter www.testzentrum-halchter.de möglich, aber nicht unbedingt erforderlich, auch wenn der Andrang täglich durchschnittlich 110 Personen (davon morgens 20 bis 30) umfasst. Isabell Hoppe gehörte gestern zu den getesteten Personen. Sie benötigt den Test für den Besuch einer Massagepraxis.

Etwa 20 bis 30 Stammgäste hat das Testzentrum jeden Tag. Das sind meistens Arbeitnehmer, die den Test für ihre Arbeitsstelle benötigen. Morgens kommen oft ältere Personen ins Dorfgemeinschaftshaus, die anschließend Freunde und Verwandte im Klinikum oder im Altenheim besuchen wollen, berichtete Schröder.

Wirtschaftlicher Betreiber des Testzentrums ist Cengiz Ateser, der Wirt des Dorfgemeinschaftshauses am Alten Holzweg 5, der dadurch einige Verluste aus seinem Gastronomiebetrieb ausgleichen kann. Aber viel ist am Testzentrum nicht zu verdienen. Die Tests kosten 3,50 Euro und werden von der Wolf-Apotheke angeliefert. Nach Abzug aller Kosten unter anderem für das Personal, die Computersoftware und die Schutzkleidung verbleiben gerade einmal drei bis vier Euro für den Betreiber, rechnet Hoppe vor und fügt hinzu: „Wir machen das für unser Dorf.“

