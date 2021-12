Tresor in Wolfenbüttel gestohlen – Polizei hat viel zu tun

In Wolfenbüttel entwenden Unbekannte einen Tresor, in Schladen und in Baddeckenstedt wird eingebrochen.

Die Polizei Wolfenbüttel und die Polizeikommissariate im Landkreis Wolfenbüttel haben in diesen Tagen viel zu tun: In Wolfenbüttel entwenden Unbekannte einen Tresor, in Schladen und in Baddeckenstedt wird eingebrochen.

Wie erst jetzt der Polizei angezeigt wurde, kam es am 17. Dezember zu einem Diebstahl eines Wertbehältnisses aus einem Büroraum. Die Polizei ermittelt, wie sich die Täter einen Zutritt in die Räume verschafft hatten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Zugangstüren nicht verschlossen waren. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.

In Schladen wird in eine Wohnung eingebrochen

Nachdem die Täter ein Bürofenster eines Hauses aufgehebelt hatten, konnten sie im Tatverlauf zahlreiche Räume und Behältnisse in Augenschein nehmen und durchsuchen. Die Täter erbeuteten insbesondere Schmuck und verursachten einen Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Hinweise zur Tat nehmen die Beamten der Polizei Schladen unter der Telefonnummer (05335) 929660 entgegen.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Kissenbrück

Wie erst jetzt der Polizei angezeigt wurde, kam es vor dem 9. Dezember zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einem orangefarbenen Container eines örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebes. An dem etwa 6 mal 2,5 Meter großen Container wurde großflächig an mehreren Seite Graffiti aufgetragen.

Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540 zu wenden.

Täter dringen in Wohnhaus in Baddeckenstedt ein

Unbekannte Täter wirkten auf die Terrassentür des Einfamilienhauses ein und konnten sich auf diese Weise einen Zutritt in das Gebäude verschaffen. Im Tatverlauf durchsuchten die Täter nahezu alle Räume. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es zu einem Diebstahl kam und die Schadenshöhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Täter erbeuten Profilverlegeplatten in Edemissen

Unbekannte Täter entwendeten von der Bundesstraße 214 in Edemissen, Wipshausen 20 Profilverlegeplatten (Lion Panel) aus Aluminium und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Das Diebesgut wird bei Schwertransporten mit eingesetzt.

Die Polizei geht bei den Ermittlungen davon aus, dass für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Mögliche Zeugen der Tat werden daher gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Edemissen unter der Telefonnummer (05176) 976480 in Verbindung zu setzen.

