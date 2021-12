Wolfenbüttel. Die Kreisverwaltung informiert über alle Angebote, die ab Montag gelten. Es sind auch wieder mobile Teams in den Gemeinden unterwegs.

Das Wolfenbütteler Impfzentrum ist im Komm an der Schweigerstraße untergebracht.

Ab Montag Impftermine in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel

Im stationären Impfangebot des Landkreises im Komm, Schweigerstraße 8 in Wolfenbüttel, gibt es laut Landkreis nächste Woche neben dem regulären Impfangebot Impfungen für Kinder ab fünf Jahren. Montag bis Freitag, 9 bis 13 sowie von 13.30 bis 17 Uhr, erfolgen Erst- und Zweitimpfungen ab 12 und Auffrischungsimpfungen für über 18-Jährige sowie Erst- und Zweitimpfungen für Kinder zwischen 5 und 11. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Aufgrund der Nachfrage, vor allem nach einer Auffrischungsimpfung, ist letzter zirka 16.30 Uhr. Geimpft wird, solange der Tagesvorrat reicht.

Den Öffnungszeitraum nutzen

Das Impfteam bittet alle, die eine Impfung haben möchten, alle Öffnungszeiten zu nutzen. Vor allem vor und um 9 Uhr kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Zu anderen Zeiten sind die Wartezeiten häufig kürzer, so die Verwaltung.

Ausweis mitbringen

Mitgebracht werden müssen ein Ausweisdokument sowie Impfpass/Impfnachweis, wenn es sich um eine Zweit-, Auffrischungs- oder Optimierungsimpfung handelt. Außerdem bittet das Impfteam darum, die bereits im Voraus ausgefüllten Anamnese- und Aufklärungsbögen mitzubringen. Die Dokumente gibt es auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Hinweis für Kinder-Impfungen: Ein Elternteil oder eine sorgeberechtige Person muss das Kind zur Impfung begleiten und ein Ausweisdokument dabeihaben. Ebenso sollte das Impfbuch des Kindes zum Termin mitgebracht werden.

Mobile Impfteams sind in den Gemeinden: Das Mobile Impfteam (MIT) des Kreises macht Station in Remlingen, Sehlde, Evessen, Börßum, Schladen, Cremlingen und Flöthe und bietet von 10 bis 16 Uhr Schutzimpfungen für über 12-Jährige an. Auch hier muss kein Termin vereinbart werden. Der letzte Einlass ist um 15.30 Uhr. Geimpft wird, solange der Tagesvorrat reicht.

Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna (für Personen ab 30 Jahre), so der Landkreis. Eine Auswahl des Impfstoffes ist nicht möglich. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen (ab 12), Auffrischungsimpfungen ab 18 sowie die Optimierungsimpfung der Grundimmunisierung nach erster Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (mindestens 4 Wochen nach der Johnson & Johnson-Impfung). Auffrischungsimpfungen können frühestens nach drei Monaten nach der Grundimmunisierung erfolgen.

Die Termine:

• Montag, 3. Januar, Remlingen, Bürgerbüro, Im Kirchwinkel 4

• Dienstag, 4. Januar, Sehlde, Sporthalle Sehlde, Birkenweg 3

•Dienstag, 4. Januar, Evessen, DGH Evessen, Schulweg 4

• Mittwoch, 5. Januar, Börßum, Oderwaldhalle, Blockshorenberg 2

• Mittwoch, 5. Januar, Schladen, DGH Schladen, Am Weinberg 9

• Donnerstag, 6. Januar, Cremlingen: Turnhalle Cremlingen, Ostdeutsche Straße 4

• Freitag, 7. Januar, Flöthe: DGH Groß Flöthe, Westengrasweg 1

Mehr Informationen über die Impfangebote des Landkreises gibt es unter www.lkwf.de/impfen

Weitere Angebote: Seit dem 1. Dezember werden durch das Klinikum Wolfenbüttel montags bis freitags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Erst- und Zweit- sowie Boosterimpfungen (auch unter 18) im Konferenzzentrum(Neuer Weg 51a) angeboten. Auch alle zugelassenen Impfungen für Kinder finden werktags von 16 bis 18 Uhr statt. Infos: www.klinikum-wolfenbuettel.de

Impfen auch über Hausarztpraxen und Impfpraxen möglich: Impfwillige können sich auch über ihre Hausarztpraxis nach einer Impfung erkundigen und dort einen Termin machen.

Im Landkreis Wolfenbüttel gibt es zudem Impfpraxen, die Termine für Impfungen vergeben. Diese können über die Arztauskunft Niedersachsen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) gesucht werden, die im Internet unter der Internet-Adresse www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn/ einzusehen ist.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de