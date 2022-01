Unbekannte geben sich in Wolfenbüttel als Handwerker aus

Die Polizei warnt vor Unbekannten, die sich fälschlicherweise als Handwerker ausgeben. Die beiden unbekannten Männer verschafften sich demnach am Dienstag zwischen 11 und 11.30 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel. Die Männer hätten angegeben, den Auftrag zu haben, die Wohnung auf einen angeblichen Wasserrohrbruch zu überprüfen.

Schaden liegt bei etwa 3000 Euro

Hier soll dann einer der Männer vermutlich einen günstigen Moment abgepasst und vorgefundenen Schmuck entwendet haben. Die Männer, so die Polizei, seien dann nach Abschluss ihrer „Überprüfung“ in unbekannte Richtung davongegangen. Der entstandene Schaden soll bei etwa 3000 Euro liegen.

Beide sollen etwa 35 Jahre alt sein

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der erste sei zirka 35 Jahre alt, 190 Zentimeter groß, habe eine dickliche Figur, dunkelblonde Haare und sei bekleidet gewesen mit einer Jeans, einem karierten Hemd und einer hellblauen Jacke. Der zweite Mann sei ebenfalls etwa 35 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, schlank, habe kurze dunkelblonde Haare und habe eine Jeans und eine hellblaue Jacke getragen. Die Polizei Wolfenbüttel hofft nun auf Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de