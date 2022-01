Die Stadt Wolfenbüttel sucht Teilnehmer für den Festumzug

Wolfenbüttel. Ritter? Knappe? Burgfräulein? Was darf’s sein? – Gruppen und Einzelpersonen können sich jetzt für das historische Geschehen registrieren lassen.

Der Zeitplan steht: Vom 19. bis zum 21. August wird voraussichtlich das Altstadtfest der Stadt Wolfenbüttel stattfinden – mit einem Festumzug als ein Glanzlicht. Am Sonntag, 21. August, geht es los, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Der traditionelle Festumzug soll wieder durch die Innenstadt geführt werden. Ein Umzug von Bürgern für Bürger soll die Geschichte und ihre berühmten Persönlichkeiten von Wolfenbüttel wieder zum Leben erwecken.

Drei Kilometer Strecke

Die Teilnehmer legen laut Verwaltung eine zirka drei Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt in den prachtvollsten Kostümen zurück. Wer sich gern verkleidet und ein Teil der Wolfenbütteler Geschichte darstellen möchte, hat bei diesem Festumzug die Möglichkeit, Ritter, Knappe oder ein Burgfräulein zu werden.

Nun werden noch für den am Sonntag geplanten Umzug Gruppen oder auch Einzelpersonen gesucht, die mitlaufen möchten. Die Stadt Wolfenbüttel stellt Interessierten gern Kostüme zu Verfügung, heißt es weiter.

Jeder ist willkommen

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres gab es durch das Veranstaltungsmanagement der Stadt Wolfenbüttel eine Abfrage der Vereine und Gruppen der Umgebung und des Landkreises. Ob Verein oder Einzelperson, jeder der mitlaufen möchte, ist herzlich willkommen, heißt es abschließend.

Anmeldung per Telefon unter (05331) 86435 oder per E-Mail unter juliane.loehr@wolfenbuettel.de Wer schon gemeldet ist, muss sich nicht erneut registrieren.

red

