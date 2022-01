Auto überschlägt sich nach Unfall bei Sickte – zwei Verletzte

Sickte. Es krachte am Sonntag an der Apelnstedter Kreuzung. Zudem berichtet die Polizei in Isingerode von brennenden Mülltonnen – und sucht nach den Tätern.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Sickte und Apelnstedt haben sich am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Autofahrer verletzt. Die Kollision ereignete sich laut Polizei an der Apelnstedter Kreuzung: Ein 84-Jähriger übersah vermutlich beim Einfahren das Auto einer 58-jährigen Frau, die Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto der Fahrerin. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein „erheblicher Sachschaden“ – sie mussten abgeschleppt werden.

Mülltonnen brennen in Isingerode – Polizei sucht Verursacher

Weiter südlich im Landkreis Wolfenbüttel, in Isingerode, meldete die Polizei für Sonntag einen weiteren Einsatz: Gegen 21.45 Uhr brannten am Eckerweg vier dort abgestellte Mülltonnen, die das Feuer vollkommen zerstörte. Auch die Holzverkleidung einer Scheune, an der die Tonnen abgestellt waren, wurde in Mitleidenschaft gezogen, berichtet die Polizei.

Die Anwohner entdeckten das Feuer rechtzeitig und konnten das Feuer schon vor Eintreffen der Feuerwehr großteils löschen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen: Wer hat die Mülltonnen angezündet? Feststeht nur: Vor der Brandentdeckung sei ein Knall, ähnlich dem eines Feuerwerkkörpers zu hören gewesen. Zeugen melden sich mit Hinweisen bei der Wolfenbütteler Polizei unter (05331) 9330.

