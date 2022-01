Wolfenbüttel. Die Randalieren waren auf dem Schulhof in Schöppenstedt unterwegs. Der Unfall ereignete sich in Hornburg. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben.

Zeugen gesucht Alkohol-Unfall in Hornburg und Randalierer in Schöppenstedt

Randalierer auf dem Schulhof in Schöppenstedt und ein Verkehrsunfall in Hornburg haben die Polizei Wolfenbüttel beschäftigt. Nach ihren Angaben waren zwischen Freitag, 21. Januar, 13 Uhr, und Montag, 24. Januar, 6 Uhr, Unbekannte auf dem Gelände der Schule an der Wallpforte in Schöppenstedt unterwegs und hätten Teile einer Holzhütte sowie zwei Laternen beschädigt. Der entstandene Schaden werde auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt: (05332) 946540.

Auto stößt gegen Baum

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 24. Januar, 9.10 Uhr, in Hornburg, Vor dem Dammtor. Nach Stand der Erkenntnisse war eine 70-Jährige mit ihrem Auto beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gestoßen, heißt es im Polizeibericht. Insgesamt sei Schaden in Höhe von zirka 1600 Euro entstanden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

Alkotest ergibt 1,97 Promille

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest, so die Polizei weiter. Der sich anschließende Test habe einen Wert von 1,97 Promille ergeben. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sie die Folgen gewesen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de