Geburtstagstorte auf Abwegen – die Polizei Wolfenbüttel hilft

Vor der Tür des Kommissariates an der Lindener Straße in Wolfenbüttel wurde die Torte übergeben.

Die Geburtstagsüberraschung ist doch noch geglückt: Im Polizeikommissariat Wolfenbüttel an der Lindener Straße wurden am vergangenen Freitag, 28. Januar, mehrere Postpakete abgegeben, die offenbar kurz zuvor zwischen Kissenbrück und Neindorf aus einem Transporter gefallen waren. Das berichtet Polizeisprecher Frank Oppermann. „Da sich in einem der Pakete laut Absender eine Torte befand, wurde der Empfänger umgehend über das Auffinden seiner Sendung informiert“, so Oppermann weiter.

Geburtstagstorte war Geschenk für die Freundin

Der Mann sei dann auch umgehend zur Dienststelle gekommen, um die Torte abzuholen. Aus gutem Grund: Sie sei für seine Freundin zum folgenden Geburtstag bestimmt gewesen.

Oppermann: „Der Mann hatte Glück im Unglück, den Sturz aus dem Transporter hatte die Torte unbeschadet überstanden, sodass der Geburtstagsüberraschung nichts im Wege stand. Mittlerweile wurden alle Empfänger der Pakete ausfindig gemacht, sie konnten die bestellte Ware ebenfalls abholen.“

red

