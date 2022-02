Unbekannte zapfen bei Cremlingen etwa 600 Liter Diesel ab

Die Wolfenbütteler Polizei berichtet am Mittwoch von einem Diesel-Diebstahl bei Cremlingen und einem Verkehrsunfall in Wolfenbüttel. (Symbolfoto)

Noch unbekannte Täter haben an der Landesstraße 635 im Bereich Cremlingen etwa 600 Liter Dieselkraftstoff aus Baumaschinen gestohlen. Die Täter waren zwischen Montag und Dienstagmorgen auf einer Baustelle unterwegs und zapften drei Maschinen an. Die Wolfenbütteler Polizei beziffert den Schaden auf zirka 1000 Euro. Unklar ist bislang, wie die Täter den Kraftstoff abtransportiert haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (05306) 932230 entgegen.

Zudem verzeichnete die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall in Wolfenbüttel, bei dem sich zwei Autofahrer leicht verletzten. An der Kreuzung zwischen Hauptstraße und Leiferder Weg habe einer der beteiligten Fahrer die Vorfahrt missachtet. An den Autos entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

red

