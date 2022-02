Wolfenbüttel. Ein 61-Jähriger ist in Wolfenbüttel von einem Unbekannten von hinten gegen einen Laternenpfahl geschubst worden. Er verletzte sich im Gesicht.

Durch den Schubser gegen die Laterne in Wolfenbüttel verletzte sich der Mann im Gesicht.

Polizei Wolfenbüttel Mann wird in Wolfenbüttel gegen Laternenpfahl geschubst

In Wolfenbüttel ist ein Mann am Mittwoch vergangener Woche gegen 13 Uhr in der Kommißstraße gegen einen Laternenpfahl geschubst worden.

Laut Polizei war der 61-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Hier sei er dann von einem bislang unbekannten Täter in Höhe des dortigen Restaurants von hinten geschubst worden. Der 61-Jährige prallte daraufhin mit dem Gesicht gegen eine Straßenlaterne und zog sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Zum Täter kann die Polizei noch keine Angaben machen. Sie sucht nun Zeugen zum Vorfall, insbesondere die bislang unbekannten Personen, die den Rettungsdienst gerufen haben. Telefon: (05331) 933-0.

red

