Wolfenbüttels Polizei sucht Zeugen nach Auffahrunfall

Wolfenbüttel. Auf der Halberstädter Straße rummste es am Samstag. In der Nacht hielten die Polizeibeamten zudem einen Fahrradfahrer mit 2,1 Promille an.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Auffahrunfall, der sich am Samstag in der Halberstädter Straße ereignet hat. Der Geschädigte fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. (Symbolbild)

Auf der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel hat sich am Samstagvormittag ein Auffahrunfall an der Kreuzung zur Cranachstraße ereignet. Als die Ampel auf Grün sprang, rollte ein Autofahrer mit seinem Pkw an und übersah, dass der Wagen vor ihm abbremste. Es kam – laut Polizei gegen 11.40 Uhr – zum Zusammenstoß und zu einem leichtem Sachschaden.

Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug, doch der andere Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne dass sich der Verursacher bemerkbar machen konnte. Zu dem anderen Pkw sei zurzeit nur bekannt, dass es sich dabei um einen roten Kleinwagen handele, berichtet die Polizei. Sie nimmt Hinweise unter (05331) 9330 entgegen.

Polizei stoppt betrunkenen 18-Jährigen auf dem Fahrrad im Neuen Weg

In der Nacht zu Samstag – gegen 4 Uhr – hat Wolfenbüttels Polizei zudem einen 18-jährigen Fahrradfahrer im Neuen Weg bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,1 Promille. „Damit befand er sich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, die der Gesetzgeber vorsieht und die auch für Fahrradfahrer gilt“, so die Polizei. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

