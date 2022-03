Traktorfahrer starb bei Auffahrunfall im Kreis Wolfenbüttel

Roklum. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag zwischen Roklum und Mattierzoll ereignet. Ein LKW fuhr auf einen Traktor auf.

Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden.

Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden.

Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden.

Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden.

Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden.

Auf der Bundesstraße 79 hat es am Donnerstagnachmittag einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei ist gegen 15.45 Uhr zwischen Roklum und Mattierzoll aus noch ungeklärter Ursache ein 51-jähriger Fahrer eines LKW auf einen Traktor aufgefahren. Dabei ist der Traktor in den Graben geschleudert worden. Der 58-jährige Fahrer, der offenbar mit seinem Fahrzeug gerade die Straße säuberte, starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Feuerwehr noch am Unfallort.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel lesen Sie hier:

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen und einen schweren Schock. Er kam ins Klinikum Wolfenbüttel. Die Bundesstraße 79 ist aktuell komplett gesperrt. Im Einsatz waren Notärzte aus Wolfenbüttel und dem benachbarten Sachsen-Anhalt, dazu mehrere Rettungswagen.

Sachverständiger bei Ermittlungen zur Unfallursache angefordert

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden die Feuerwehren Winnigstedt, Roklum, Schöppenstedt und Hedeper-Wetzleben alarmiert. Zur Unfallermittlung wurde ein Sachverständiger durch die Polizei Schöppenstedt angefordert. Erst nach Ende der Ermittlungen kann die Bergung der beteiligten Fahrzeuge eingeleitet werden. Die stark verschmutzte und mit Trümmerteilen übersäte Bundesstraße 79 wurde durch die Straßenmeisterei Schöppenstedt gereinigt.

Wir aktualisieren diesen Text.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de