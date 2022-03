Wolfenbütteler Wehr löscht brennenden Baum – Lob für Jugendliche

Wolfenbüttel. Am Stadtgraben unweit des Lessingtheaters ist am Freitag ein kleiner Brand ausgebrochen. Jugendliche spielten bei dem Einsatz eine besondere Rolle.

Gegen 16.45 Uhr ist am Freitag die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel zu einem brennenden Baum im Stadtgraben ausgerückt. Als der Brandmeister vom Dienst, Christian Lüdecke, an der Einsatzstelle eintraf, sah er die Rauchschwaden. Die Feuerwehr lobt insbesondere das Verhalten von Jugendlichen, die vor Ort waren und nicht nur den Notruf absetzten, sondern auch am Lessingtheater warteten und Lüdecke zur Einsatzstelle führten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Um an die Glutnester heranzukommen, fällte ein Feuerwehrmann den Baum. Foto: Feuerwehr Wolfenbüttel

Umgehend leiteten die Brandschützer erste Löschmaßnahmen ein, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Hierzu wurden mehrere sogenannte Kübelspritzen eingesetzt. Mit einer Art Pendelverkehr konnte das Feuer gelöscht werden. Denn der Tennisverein, der neben der Einsatzstelle sein Domizil hat, bot an, die Kübelspritzen über den Gartenschlauch wieder aufzufüllen. Um gezielt an die Glutnester heranzukommen, rüstete sich ein Feuerwehrmann mit Schnittschutzbekleidung aus und fällte den Baum, nachdem die Flammen niedergeschlagen waren.

Einsatzkräfte benetzten abgesägten Stamm mit Schaummittel

Damit ein erneutes Aufflammen ausgeschlossen werden konnte, benetzten die Einsatzkräfte den abgesägten Stamm mit Schaummittel. Nach etwa einer Dreiviertelstunde war der Einsatz für die Kräfte der Wolfenbütteler Wehr beendet.

red

