Wolfenbüttel. In Schladen ist ein Autokratzer unterwegs, in Klein Flöthe wurde ein Kennzeichen gestohlen und eine Fahrerflucht gab es auch.

Die Polizei in Wolfenbüttel sucht einen Fahrerflüchtigen, einen Autokratzer und einen Kennzeichendieb (Symbolbild).

Polizeibericht Wolfenbüttel Unbekannter zerkratzt mehrere Autos in Schladen

In Schladen sind seit Mittwoch, 23. Februar 2022, insgesamt vier Autos zerkratzt worden. Das teilte die Polizei am 5. März mit. Demnach kam es im Bereich der Königsberger Straße zu den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05331-9330 beim Polizeikommissariat Wolfenbüttel zu melden.

In Wolfenbüttel kam es am Freitagmorgen zu einer Unfallflucht, wie die Polizei weiter berichtet. Demnach wurde zwischen 7 und 10.20 Uhr ein geparkter Wagen in der Ferdinandstraße beschädigt. Betroffen sind die Stoßstange und der Kotflügel vorne links. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro, der Unfallverursacher floh. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon 05331-9330.

Aus Klein Flöthe berichtet die Polizei von einem Kennzeichen-Diebstahl. Demnach wurden von einem PKW zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und Donnerstagfrüh, 8.45 Uhr, die Kennzeichen samt Halterungen gestohlen. Hinweise auf die Täter hat die Polizei nicht.

In Gielde sorgte angebranntes Essen am Freitag gegen 15.40 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehren aus Gielde und Schladen. Anwohner hatten Essen auf dem Herd vergessen, dadurch fingen auch Küchenutensilien zu brennen an. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden.

