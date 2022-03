Schulsozialarbeiterin Desiree Mühe ist neu an der IGS in Schöppenstedt

Desiree Mühe ist die neue Schulsozialarbeiterin an der IGS Schöppenstedt. Die gelernte Erzieherin und studierte Sozialpädagogin wurde nach Angaben der IGS mit offenen Armen in der Schule empfangen. Schon nach kurzer Zeit sei sie Bestandteil „eines großartigen und motivierten Kollegiums“.

„Ich mag die Atmosphäre in dieser Schule, die Motivation des Teams und die Offenheit der Schüler. In erster Linie bin ich im Moment in den Klassen und Pausen unterwegs, um alle Schüler kennen zu lernen und an verschiedenen Stellen unterstützend tätig zu sein. Dazu wird auch der Freizeitraum der IGS neugestaltet“, wird Desiree Mühe zitiert. Den Schülerinnen und Schülern solle hier neben dem Schulhof eine ansprechende und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Umgebung für ihre Pausen und Freistunden angeboten werden.

Akzeptanz und Toleranz

„In meiner Arbeit geht es vorrangig darum, dass die Schüler Akzeptanz, Toleranz und ein ,Gesehen werden’ erfahren. Es wird von mir beziehungsweise von uns allen geschaut, wo die Stärken des einzelnen Schülers liegen und was sich daraus entwickeln lässt. Ein defizitärer Blick ist hier fehl am Platz.“

Bei Problemlagen solle schnell, umfassend und unterstützend reagiert werden. „Wenn ich in meinem Leben von etwas profitiert habe, dann davon, dass mir am Wegesrand immer wieder eine Hand gereicht und meinen Fähigkeiten vertraut wurde. Diese Erfahrung möchte ich gern weitergeben“, so die Sozialpädagogin, die selbst mehrfache Mutter ist.

Die Hand reichen

„Die IGS in Schöppenstedt ist der richtige Ort für Schüler, um eine Hand gereicht zu bekommen und sich in einer wertschätzenden Umgebung zu entwickeln“. Die neue Schulsozialarbeiterin freue sich auf die kommende Zeit mit all ihren Herausforderungen und auf eine gute Zusammenarbeit mit Schülern, Kollegium und Eltern.

red

