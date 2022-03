Schwere Autokollision auf der Autobahn 36 im Kreis Wolfenbüttel

Auf der Autobahn 36 bei Flöthe ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Bei den beteiligten Autos handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen schwarzen BMW Alpina D5 S und einen ebenfalls schwarzen Mercedes-Benz AMG E 63 S. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bei den Autofahrern handelte es sich um einen 24-Jährigen aus Goslar und einen 41-jährigen Quedlinburger. Beide wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall oder die Fahrzeuge und deren Fahrweise beobachtet haben. Hinweise an die Autobahnpolizei Braunschweig unter (0531) 4763715.

Zwei verletzte Personen nach Kollision in Wolfenbüttel

Gegen 16 Uhr hat sich in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, beabsichtigte ein 32-jähriger Autofahrer, von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei das vorfahrtsberechtigte Auto einer 68-jährigen Fahrerin. Durch die anschließende Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt, die 68-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

20-Jähriger fährt E-Scooter unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizei Wolfenbüttel haben am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Dieser war mit dem Fahrzeug in der Straße Harztorwall unterwegs, obwohl für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 20-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

