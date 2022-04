Das Stadtbad Okeraue in Wolfenbüttel feierte 2019 sein 5-Jähriges Bestehen.

Zu den Ferien Das Stadtbad Okeraue in Wolfenbüttel erweitert Öffnungszeiten

Pünktlich zu Beginn der Osterferien am gestrigen Montag, 4. April, hat das Wolfenbütteler Stadtbad Okeraue seine Öffnungszeiten erweitert. Das teilt die Stadt mit

So gelten für den allgemeinen Badebetrieb diese Zeiten:

Montag bis Donnerstag, 9.30 bis 21 Uhr

Freitag, 9.30 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag, 9.30 bis 20 Uhr Im Saunabereich:

Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr

Freitag, 10 bis 23 Uhr

Samstag und Sonntag, 10 bis 21 Uhr

An den Osterfeiertagen (15. bis 18. April) gelten nach Angaben der Verwaltung gesonderte Zeiten, die im Internet auf der Seite des Bades unter www.stadtbad-okeraue.de einsehbar sind.

Tickets für einen 2,5-stündigen Aufenthalt im Bad und einen 4-stündigen Aufenthalt in der Sauna können im Stadtbad-Webshop unter https://shop.stadtbad-okeraue.de gebucht werden. Zusätzlich ist auch der Sportschwimmertarif wieder buchbar. Das Buchungsportal dient zur Sicherstellung der Corona-bedingten Einlassbegrenzungen, so die Stadt, die ihre Mitteilung so schließt: Das Stadtbad Okeraue-Team wünscht allen Gästen einen schönen Aufenthalt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de