Wer ist „KD“? Wolfenbüttel sucht nach den Park-Vandalen

Die neu gepflanzten Bäume in der Parkanlage an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel wurden beschädigt.

Erneut wurden junge Bäume in der Stadt Wolfenbüttel Opfer von Vandalismus. Am Montagmorgen habe ein aufmerksamer Mitarbeiter diverse Schäden an den neu gepflanzten Bäumen in der Parkanlage an der Friedrich-Wilhelm-Straße festgestellt, wie die Stadt mitteilt.

Im Februar wurden dort sechs neue Bäume gepflanzt und mit einer Baumverankerung aus einem Dreibock oder mit einem Schrägpfahl versehen. Zum Schutz der jungen Stämme wurden diese mit einer Schutzmatte aus Schilfrohr versehen. Diese schütze die empfindliche Rinde vor thermischen Schäden und gleiche Temperaturunterschiede aus. Sonnenbrände und auch mechanische Schäden würden somit verhindert, heißt es von der Stadt.

Eine junge Eiche wurde angesägt

Nun sind alle Baumbindungen abgeschnitten und sämtliche Schilfrohrmatten entwendet worden. „Leider wurde bei dieser Aktion auch eine junge Eiche angesägt. Es ist fraglich, ob diese den Schaden überstehen wird“, heißt es weiter. Die Schadenshöhe wird auf über 2500 Euro geschätzt.

Der oder die Täter haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Fast alle Bäume sind mit den Initialen „KD“ beschriftet worden, auf einem Baumpfahl befinden sich ein weiterer Schriftzug. Sachdienliche Hinweise nimmt das Tiefbauamt/Abteilung Grünflächen entgegen: per Mail an gruenflaechen@wolfenbuettel.de.

