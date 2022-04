Ein Mann pustet in ein Promille-Messgerät. Die Polizei Wolfenbüttel berichtet von einem Unfall am Samstag, bei dem ein 56-Jähriger mit 1,45 Promille gegen zwei geparkte Wagen stieß. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Alkoholisierter Autofahrer fährt in Wolfenbüttel zwei Autos an

In der Waldenburger Straße in Wolfenbüttel ist am Samstagvormittag ein Autofahrer beim Vorbeifahren gegen zwei auf dem Seitenstreifen geparkte Autos gestoßen. Während der Unfallaufnahme kurz nach 10 Uhr stellte die Wolfenbütteler Polizei bei dem 56-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Test bestätigte den Eindruck: Der Mann hatte 1,45 Promille.

Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren in die Wege. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte stehlen Glas von Außenspiegel in Fümmelse

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Straße Im Kleinen Feld in Fümmelse von einem geparkten, weißen BMW das linke Außenspiegelglas „fachgerecht“ ausgebaut und gestohlen. Die Tat fiel am Samstag gegen 10 Uhr auf. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel: (05331) 9330.

Mehr aus Wolfenbüttel:Im Landkreis Wolfenbüttel brüten die Störche schon

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de