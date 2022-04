Polizei: Unbekannte stehlen in Wolfenbüttel eine Baggerschaufel

Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem ungewöhnlichen Diebstahl. Die Täter machten sich an der Baustelle Am Quählenberge zu schaffen.

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in Wolfenbüttel eine Baggerschaufel von einer Baustelle gestohlen. Die Tat ereignete sich auf dem Baustellengelände in der Straße Am Quählenberge – in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr.

Wie der Abtransport der Schaufel erfolgt ist, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, teilte Wolfenbüttels Polizei mit. Der Wert des Diebesguts ist derzeit ebenfalls noch ungeklärt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330.

red

