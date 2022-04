Fridays For Future

Fridays For Future Wolfenbütteler Aktivisten solidarisieren sich mit Lützerath

Im nordrhein-westfälischen Lützerath haben die Umweltaktivisten von Fridays for Future und andere Gruppen eine Großdemonstration organsiert, um das vom Tagebau bedrohte Dorf zu retten und gegen die Kohleförderung zu protestieren.

Wolfenbüttel. Bei einer Kundgebung von Fridays For Future in Wolfenbüttel wird Lützerath mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht.