Wolfenbüttelerin wird durch Projektil am Kopf verletzt

In Wolfenbüttel ist eine 57-Jährige von einem Projektil am Kopf getroffen und verletzt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Ein Zusammenhang zu einem Vorfall, bei dem eine 84-Jährige verletzt wurde, wird überprüft. (Symbolfoto)

Eine 57-jährige Wolfenbüttelerin ist am vergangenen Donnerstagabend in Groß Stöckheim offenbar durch ein Projektil am Kopf verletzt worden. Das teilt die Polizei mit und sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können.

Zur Tatzeit habe sich die 57-Jährige auf ihrem Grundstück im Freien aufgehalten, als sie plötzlich eine kleine blutende Wunde am Kopf feststellte. Ein Rettungswagen wurde für die Frau alarmiert. Erst am Folgetag konnte nach anhaltenden Schmerzen und einer weiteren Untersuchung ein kleines Projektil unter der Haut festgestellt und entfernt werden.

Hinweise auf Waffe, Projektil und Täter nimmt die Polizei entgegen

Die Polizei könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Auskunft darüber geben, ob die Verletzung der Frau vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Angaben zum Projektil, zur Waffe und dem Täter können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Wolfenbüttel ist in diesem Fall auf Zeugenhinweise angewiesen. Die Tat geschah am Donnerstag, 14. April, gegen 19 Uhr auf dem Grundstück der 57-Jährigen an der Hauptstraße in Groß Stöckheim. Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Zusammenhang zu ähnlichem Fall in Wolfenbüttel wird derzeit überprüft

Zurzeit ermittelt die Polizei außerdem, ob es einen Zusammenhang zu einem anderen Fall gibt, der am Ostermontag geschah. Eine 84-jährige Frau hielt sich laut Polizei am 18. April, auf dem Gehweg vor einem Geschäftshaus in Wolfenbüttel auf, als sie plötzlich Schmerzen am Hinterkopf verspürte.

In diesem zweiten Fall schließt die Polizei nicht aus, dass die 84-Jährige ebenfalls von einem Gegenstand am Hinterkopf getroffen wurde. Ob der Gegenstand auch in diesem Fall ein Projektil war, ist laut Polizei noch nicht klar.

Auch im Fall der 84-Jährigen, der sich am Ostermontag gegen 17.45 Uhr in der Wolfenbütteler Straße Am Rodeland ereignete, sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese Hinweise werden ebenfalls unter (05331) 9330 angenommen.

