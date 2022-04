Wer hat Fußballtore von Wolfenbütteler Sportplatz gestohlen?

Vom Vereinsgelände des Lindener SV in Wolfenbüttel haben Unbekannte zwei Mini-Fußballtore gestohlen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter auf den umzäunten und verschlossenen Sportplatz in der Straße „Am Hillberge“ und konnten die Tore abtransportieren. Die Tat soll sich zwischen Dienstagabend (19.4.) und Mittwochabend ereignet haben.

Wie der oder die Täter auf das Gelände gelangten ist ebenso unklar wie die Frage des Abtransports der Fußballtore. Der Wert der Tore wird mit circa 400 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an (05331) 9330.

Mercedes in Fümmelse gestohlen

Ein 32.000 Euro teurer Mercedes wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Fümmelse gestohlen. Wie die Polizei berichtet handelt es sich um einen blauen Wagen vom Typ GLC 350 D 4Matic. Die Tat geschah auf einem Privatgrundstück am Alten Lindenwald. Der Mercedes war dort geparkt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Einbruchsversuch in Börßum scheitert

Unbekannte Täter versuchten mutmaßlich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.4., 16 Uhr, und Donnerstag, 21.4., 06 Uhr, die Eingangstür zum Gebäude eines Gewerbebetriebes in der Gartenstraße in Börßum aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise gehen an (05331) 9330.

red

