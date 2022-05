Schladen. Im Kreis Wolfenbüttel haben sich am Dienstagnachmittag ein Radfahrer und eine PKW-Beifahrerin auf der Bahnhofsstraße verletzt.

Die Polizei ermittelte nach einer Kollision in Schladen.

Polizei Wolfenbüttel Beifahrertür geöffnet – Zwei Verletzte nach Kollision in Schladen

In Schladen hat sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizei hielt der 45-jährige PKW-Fahrer mit seiner 31-jährigen Beifahrerin am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofsstraße.

Die Beifahrerin übersah beim Öffnen der Beifahrertür den 43-jährigen Radfahrer, welcher auf dem vorgesehenen Fuß- und Radweg fuhr. Die Beifahrerin und der Radfahrer verletzten sich durch die Kollision leicht. Der Sachschaden an den involvierten Fahrzeugen beträgt etwa 2200 Euro.

