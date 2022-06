Wendessen. Der Kirchbauverein Wendessen feiert mit dem Konzert sein 20-jähriges Bestehen. Noch gibt es Karten für das in Schweden populäre Duo.

Nils Landgren und Johan Norberg treten in Wendessen auf.

Konzert Schwedisches Jazz-Duo tritt in Wendessen auf

Anlässlich des Festjahres zum 20-jährigen Bestehens des Kirchbauvereins ist es den Organisatoren gelungen, den schwedischen Jazz-Posaunisten und Sänger Nils Landgren zusammen mit Johan Norberg für ein Konzert am Donnerstag, 30. Juni, in der Wendesser Kirche zu gewinnen.

„Nils Landgren gehört zu den bedeutendsten Jazzmusikern Europas und ist eine einzigartige Musikerpersönlichkeit, die ihresgleichen sucht“, heißt es in der Mitteilung. 1988 hatten sich Landgren und Norberg entschlossen, das Duo „Chapter Two“ zu gründen. Ihr erste CD und die anschließende Tour wurden in Schweden ein voller Erfolg, und das Duo etablierte sich als eine der populärsten Bands Schwedens.

Die Schweden spielen immer noch gemeinsam Konzerte

Da Landgren und Norberg über die Jahre Freunde geworden sind und „Chapter Two“ ihr ältestes gemeinsames Projekt ist, wird bis heute die Tradition aufrecht erhalten, jedes Jahr einige gemeinsame Konzerte zu spielen – „stets vor Massen an begeisterten Fans und in ausverkauften Hallen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für die Vorstellung um 20 Uhr sind bereits viele Karten zum Preis von 34 Euro (ermäßigt 32 Euro) vergeben, es soll aber ein Zusatzkonzert um 17 Uhr geben. Karten unter (05331) 68680 oder per E-Mail an die Adresse kirchbauverein.wendessen@gmail.com.

red

