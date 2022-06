Unbekannte beschmieren Spielgeräte in Fümmelse

Bislang noch nicht ermittelte Täter haben auf dem Spielplatz Im Kleinen Feld in Fümmelse erneut Spielgeräte beschmiert und beschädigt. Darauf weist die Stadt Wolfenbüttel hin.

Eine aufmerksame Nutzerin meldete der Stadt Wolfenbüttel den Schaden

So habe eine aufmerksame Nutzerin der Stadt am Montag dieser Woche gemeldet, „Dass es am vergangenen Wochenende hier zu Schmierereien an den Spielgeräten kam.“ Darüber hinaus sei der Platz auch vermüllt worden, teilt Stadtsprecher Thorsten Raedlein mit.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf dem Spielplatz befänden sich fünf Abfallbehälter, „also mehr als genug für einen Spielplatz dieser Größe“, so Raedlein. Am Sonntag hätten jedoch überall verteilt Flaschen, Zigarettenpackungen und sonstiger Müll herumgelegen. Die Frau, die die Schäden gemeldet habe, habe hier dankenswerterweise selbst beherzt zugegriffen, den Müll aufgesammelt und entsorgt.

Mit wasserfesten Stiften wurden immer wieder dieselben Schriftzüge/Kürzel geschrieben

Unverständlich: Seit dem Wochenende weisen alle Spielgeräte Schmierereien auf. Mit wasserfesten Stiften seien immer wieder dieselben Schriftzüge/Kürzel auf alle Abfallbehälter, Sitzflächen von Schaukeln und Spielgeräten, auf die Rutsche und das Klettergerüst geschrieben worden. Kein Spielgerät sei ausgelassen worden; insgesamt seien zehn Spielgeräte/Abfallbehälter betroffen. Bereits in den vergangenen Jahren sei die Rutsche mehrfach Sprayern zum Opfer gefallen, die ihre Botschaften dort hinterlassen hätten. Die Polizei ermittelt. Zur Höhe des Schadens machte die Stadt Wolfenbüttel noch keine Angaben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de