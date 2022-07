Lkw-Unfall auf der A36 – Auffahrt Wolfenbüttel-Süd gesperrt

Wolfenbüttel. In der Ausfahrt Wolfenbüttel-Süd kam der Lastwagen von der A36 ab und kollidierte mit einem Baum. Die Unfallstelle ist für Bergungsarbeiten gesperrt.

Der Lkw kam in der Abfahrt von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Sattelzug ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 36 verunfallt. Nach ersten Informationen war der Lkw kurz nach 8 Uhr von Wolfenbüttel in Fahrtrichtung Braunschweig unterwegs. An der Abfahrt Wolfenbüttel-Süd zur L495 kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Die Bergungsarbeiten dauern an. Foto: Jörg Koglin

Ein erster Verdacht, der Fahrer könnte durch den Aufprall im Fahrerhaus eingeklemmt sein, bestätigte sich bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte an der Unfallstelle glücklicherweise nicht. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien, erlitt jedoch Verletzungen.

Wegen der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle ist sowohl die Ausfahrt als auch die Autobahnauffahrt Wolfenbüttel-Süd in Richtung Braunschweig gesperrt. Die Verkehrsmanagement-Zentrale empfiehlt Autofahrern die Umleitung U27 zu nutzen.

red

