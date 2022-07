Feuer in Wolfenbüttel

Feuer in Wolfenbüttel Nach den Dachstuhlbränden geht in Wolfenbüttel die Angst um

So sieht das Mehrfamilienhaus der Gemeinnützigen Wohnstätten Wolfenbüttel Am Brückenbach heute aus. Der Dachstuhl ist abgetragen, das Haus ist eingerüstet. Die Reparaturarbeiten sind im Gange.

Wolfenbüttel. Nach den Dachstuhlbränden der Mehrfamilienhäuser an der Straße Am Brückenbach warnen Zettel in der Ringstraße vor einem Brandstifter.