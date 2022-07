Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel vor der Wilhelm-Raabe-Schule fiel ein Fahrer auf, dessen Kinder nicht richtig gesichert waren. Auch er selbst war nicht angeschnallt.

Bei einer Kontrolle in Wolfenbüttel viel der Vater auf.

Unfall Kreis Wolfenbüttel Fahrer in Wolfenbüttel hat Kind nicht angeschnallt

Bei einer Polizeikontrolle am Montagmorgen vor der Wilhelm-Raabe-Schule in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel ist ein Autofahrer aufgefallen, bei dem seine zwei Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Ein Fünfjähriger saß ohne entsprechende Sitzerhöhung auf dem Beifahrersitz, berichtet die Polizei. Ein Siebenjähriger habe sogar völlig ungesichert in einem nicht befestigten Kindersitz auf der Rücksitzbank des Autos gesessen.

Auch der Fahrer war nicht angeschnallt

Selbst der 40-jährige Fahrer, Vater der Kinder, führte den Pkw ohne ordnungsgemäß angelegten Sicherheitsgurt. Verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei appelliere, sich und insbesondere mitfahrende Kinder ordnungsgemäß auf den altersspezifischen Sitzen zu sichern.

