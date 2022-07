Kreis Wolfenbüttel: Autounfall mit verletzter Person

Wolfenbüttel. Zu einem Autounfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstag in Groß Stöckheim. Eine Person musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Autounfall mit einer verletzten Person in Groß Stöckheim im Kreis Wolfenbüttel im Kreuzungsbereich der Groß Stöckheimer Hauptstraße ereignet. Es kam zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw, berichtet die Feuerwehr.

Nach Polizei-Angaben wollte ein 58-Jähriger mit seinem VW-Bus vom Groß Stöckheimer Weg auf die Hauptstraße abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei den bevorrechtigten PKW eines 81-jährigen Fahrers, der mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs war.

Durch die heftige Kollision wurden der 81-Jährige sowie seine 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

red

