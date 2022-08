Feuerwehr Wolfenbüttel Polizei: Carport-Brand in Wolfenbüttel war keine Brandstiftung

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter hat es am Montag gebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wolfenbüttel. Das Feuer ist am Montag zur Mittagszeit an einem Carport in Halchter ausgebrochen und griff auf ein Haus über. Nun steht wohl die Ursache fest.