Wolfenbüttel: E-Scooter-Fahrer widersetzt sich der Polizei

Wolfenbüttel. Der Mann ist am Donnerstagmorgen in der Langen Straße unterwegs gewesen – alkoholisiert. Die Polizei stoppte ihn. Der Wolfenbüttel-Überblick.

In Wolfenbüttel hat in der Nacht zu Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer für Ärger gesorgt: Gegen 3.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 26-jährigen Wolfenbütteler auf der Lindener Straße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

„Bei der sich anschließenden Entnahme einer Blutprobe widersetzte sich der 26-Jährige aktiv gegen die Maßnahmen der Polizei und leistete erheblichen Widerstand“, heißt es in dem Bericht der Polizei. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr leiteten die Beamten zudem ein Verfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Einbruch in ein Wolfenbütteler Restaurant – auch Imbiss-Rollladen beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Restaurant in der Leipziger Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Sie hebelten zwischen 23 und 8 Uhr ein Fenster auf – zudem beschädigten sie die Außentür.

Nach ersten Erkenntnissen der Wolfenbütteler Polizei stahlen die Täter vorgefundenes Bargeld. Zum entstandenen Schaden können die Beamten noch keine Angaben machen.

Im annähernd gleichen Tatzeitraum beschädigten Unbekannte zudem einen Außenrollladen eines Imbisses in der Ludwig-Richter-Straße. „Ob es sich hierbei ebenfalls um einen Einbruchsversuch gehandelt hat, ist derzeit noch ungeklärt.“ Ein möglicher Tatzusammenhang sei Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise an die Polizei: (05331) 9330.

