Erstsemester Neue Erstsemester: Semesterstart am Campus Wolfenbüttel

Verschiedene studentische Initiativen und Hochschuleinrichtungen stellten ihre Arbeit den neuen Studierenden nach der offiziellen Erstsemesterbegrüßung an ihren Infoständen vor.

Wolfenbüttel. Die Vorlesunsgszeit an der Ostfalia in Wolfenbüttel startet wieder. So wurden die neuen Erstsemester begrüßt.