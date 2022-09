Wolfenbüttel: Einbrecher stehlen Tresor aus Einfamilienhaus

Wolfenbüttel. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Wolfenbütteler Haus eingedrungen – und haben einen Kleintresor mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut der Polizei gelangten die Täter über ein Fenster in das Haus an der Dr.-Kirchheimer-Straße – und zwar zwischen 23 und 3 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie einen Kleintresor. „Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden“, heißt es. Hinweise an die Polizei: (05331) 9330.

red

