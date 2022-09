Diebe stehlen Auto im Kreis Wolfenbüttel und werfen Fenster ein

Wolfenbüttel. Der Autodiebstahl ereignete sich in Sickte. Die Fensterscheibe eines Kindergartens warfen Täter in der Ludwig-Richter-Straße ein.

Im Kreis Wolfenbüttel hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Autodiebstahl gegeben (Symbolfoto).

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter einen PKW Audi Avant gestohlen, der im Sickter Brockenblick auf einem Privatgrundstück abgestellt war.

Den Wert des blauen Audi A6 gibt die Polizei mit etwa 30.000 Euro an. Hinweise: (05331) 9330.

Unbekannte werfen Fenster eines Wolfenbütteler Kindergartens ein

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar erfolglos versucht, ein Fenster eines Kindergartens in der Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf warfen dann der oder die Täter mit einem Stein ein Fenster des Kindergartens ein. Ob die Räumlichkeiten betreten worden sind, kann die Polizei derzeit nicht mit Gewissheit sagen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise: (05331) 9330.

