Unfall bei Schladen: Zwei Personen verletzen sich leicht

Schladen. Wie Wolfenbüttels Polizei berichtet, sind am Freitag zwei Autos in Höhe des Schladener Gewerbegebiets kollidiert.

Nahe des Gewerbegebiets in Schladen sind am Freitagmittag zwei Autos zusammengestoßen. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 82 haben sich am Freitag zwei Personen leicht verletzt. Der Unfall geschah in Höhe des Schladener Gewerbegebiets – und zwar mittags gegen 14 Uhr. So berichtet es Wolfenbüttels Polizei.

Ein 20-Jähriger aus Wolfenbüttel wollte demnach von der B82 in Richtung Gewerbegebiet abbiegen – übersah jedoch den aus Richtung Hornburg kommenden Wagen einer 45-jährigen Schladenerin. Beide Fahrzeuge kollidierten, beide Beteiligte wurden verletzt. Die Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit.

red

