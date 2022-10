Totalschaden nach Unfall zwischen Wolfenbüttel und Neindorf

Wolfenbüttel. Der 23-Jährige geriet in einer Kurve auf der K 620 ins Schleudern und landete dann in einem Straßengraben. Alle Insassen blieben unverletzt.

ARCHIV - 19.08.2019, Bayern, Leipheim: "Unfall" in roten LED-Leuchtbuchstaben steht zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens, der auf der A8 am Ort eines Verkehrsunfalls steht. Das Bundeskabinett berät über den Unfallverhütungsbericht im Straßenverkehr. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Wolfenbüttel gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 23-Jähriger in seinem Auto die Kontrolle, als er auf der Kreisstraße 620 zwischen Wolfenbüttel und Neindorf unterwegs war.

Der Braunschweiger geriet mit seinem Honda Civic in einer Kurve ins Schleudern und landete im Straßengraben. Ein Leitpfosten wurde beschädigt. An dem Wagen entstand Totalschaden, ermusste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer des Pkw und sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

red

