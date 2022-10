McDonald’s-Filiale im Forum geschlossen

Wolfenbüttel. Seit dem 1. Oktober gibt es in dem Wolfenbütteler Einkaufszentrum keine Burger der Fastfood-Kette mehr. Wie geht’s am Standort weiter?

Die McDonalds-Filiale im Forum in Wolfenbüttel ist seit dem 1. Oktober geschlossen.

Bis Ende September gab es in Wolfenbüttel noch zwei Filialen der US-amerikanischen Fastfood-Kette, nun ist es nur noch eine: Der Laden im „Forum Wolfenbüttel“ ist seit dem 1. Oktober geschlossen. Das bestätigten sowohl das Centermanagement als auch die Pressestelle von McDonald’s gegenüber unserer Zeitung. Grund sei der auslaufende Mietvertrag gewesen, teilte der Burger-Riese mit.

Sonst kein Leerstand

Wie es an dem Standort nun weitergehen soll, könne sie derzeit nicht sagen, so Stephanie Kessel, die neue Managerin des Einkaufszentrums. In zwei Wochen wisse sie womöglich mehr. Eine besorgniserregende Entwicklung sehe sie im Forum nicht: „Wir haben sonst keinen Leerstand.“

Eine Filiale bleibt übrig

Die Frage, ob an anderer Stelle eine zweite Wolfenbütteler Filiale entstehen soll, blieb ebenfalls noch unbeantwortet. Grundsätzlich sei man immer „an wirtschaftlich vielversprechenden Standorten“ interessiert, teilte die Pressestelle der Fastfood-Kette auf Nachfrage mit. Die aktuell einzig verbliebene McDonald’s-Filiale befindet sich in der Gebrüder-Welger-Straße und hat auch einen Drive-in-Schalter.

Weitere Artikel:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de