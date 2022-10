Der MTV Groß Denkte will seine Laufbahn sanieren

Der MTV Groß Denkte hat das nächste große Ziel vor Augen: die Sanierung der alten 50-Meter-Laufbahn, die lange Zeit nicht sichtbar war. Das berichtet Bettina Börgmann, Leiterin der Abteilung Leichtathletik.

Die Laufbahn war komplett mit Gras und Unkraut zugewachsen. Bereits im vergangenen Jahr wurde mit einer Gartenfräse der Bereich so bearbeitet, dass viel Bewuchs entfernt werden konnte. Nach mehreren Gesprächen mit Fachfirmen stellte sich heraus, dass eine Umwandlung von Tennenbelag zu Kunststofflaufbahn sinnvoll wäre. Kostenvoranschläge gehen von Kosten in Höhe von 27.000 Euro bis 35.000 Euro aus. Zehn Prozent dieser Summe muss der MTV aus Eigenmitteln finanzieren.

Förderanträge unter anderem an den Landessportbund gestellt

Förderanträge seien bereits an den Landessportbund, den Landkreis, den Assefonds, die Gemeinde und die Samtgemeinde gestellt worden, sagt Bettina Börgmann. Zur Aufstockung der Eigenmittel würde sich der Verein ihr zufolge über Spenden freuen. Bei einer Banküberweisung solle bitte nur das Wort Spende als Verwendungszweck angegeben werden.

Eine weitere Möglichkeit zum Spenden gibt es zurzeit in der Netto-Filiale in Groß Denkte. Bis zum 3. Dezember kann man an der Kasse sagen, dass man den Betrag aufrunden und die Differenz oder auch sein Pfandgeld an den MTV Groß Denkte spenden möchte.

„Wir haben seit der Neugründung der Leichtathletik-Abteilung im Jahr 2018 schon viel erreicht“, resümiert Bettina Börgmann die Erfolge der vergangenen Jahre. So wurden in zahlreichen Arbeitsstunden auf dem Bolzplatz hinter der Turnhalle die Anlaufbahn und die Sprunggrube wieder hergerichtet. Beide werden inzwischen sehr gut genutzt. Und nach erfolgreichen Schnuppertrainingsstunden hat im September das regelmäßige Training in der Kinderleichtathletik begonnen.

