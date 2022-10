Auto von Wolfenbütteler fängt in Goslar Feuer

Goslar. Am Sonntagmorgen fuhr der Mann Richtung Langelsheim, als sein Wagen zu qualmen beginnt. Kurz darauf steht das Auto komplett in Flammen.

Das Auto eines Mannes aus dem Landkreis Wolfenbüttel ist am Sonntagmorgen, 23. Oktober, in Goslar ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 48-Jährige gegen 9.50 Uhr mit seinem Ford die Astfelder Straße in Richtung Langelsheim. Kurz vor der Einmündung „Am Friedhof“ fing sein Fahrzeug an zu qualmen. Er stoppte den Wagen in der Einmündung.

Kurz darauf stand der etwa acht Jahre alte Pkw bereits in Vollbrand. Trotz Löscharbeiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Goslar brannte der Ford komplett aus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 15.000 Euro, heißt es.

Mehr aus Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de