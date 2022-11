Lechlumer Holz: Waldparcours gemeistert und Bäume gepflanzt

Auch in diesem Jahr hat es auf dem Löwe-Pfad der Niedersächsischen Landesforsten im Lechlumer Holz bei Wolfenbüttel eine große Pflanz- und Bewegungsaktion für Grundschulkinder der ersten und zweiten Klasse gegeben. Insgesamt verbrachten mehr als 530 Schülerinnen und Schüler aus elf Grundschulen aus Wolfenbüttel, Braunschweig und Salzgitter einen Schultag im Lechlumer Holz. Darüber berichten die Niedersächsischen Landesforsten in einer Pressemitteilung.

„Es ist mir eine große Freude, dass wir wieder so viele Schülerinnen und Schüler aus der Region mit dieser Aktion eine schöne Zeit in unserem Wald ermöglichen konnten und hoffentlich das Interesse am Wald und seiner Bewirtschaftung geweckt haben“, erklärt Wolfenbüttels Forstamtsleiter Andreas Baderschneider in der Meldung. „Kinder wollen raus“, so wird Tina Stöter vom Stadtsportbund Braunschweig zitiert. „Regelmäßige Naturerfahrungen unterstützen Bedürfnisse von Kindern und fördern sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung“, erklärt sie. „Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es so immens wichtig, dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder Raum zu bieten.“

Beim Pflanzen hatten die Kinder Hilfe. Foto: Niedersächsische Landesforsten

André Linder, geschäftsführender Vorstand der Eintracht Braunschweig Stiftung, erklärt in der Mitteilung: „Die Stiftung engagiert sich für Projekte, die Kinder und auch Jugendliche in Bewegung und ins Lernen bringen. Dazu ist der Löwe-Pfad aufgrund seiner interaktiven Stationen zum Ökosystem Wald und der zahlreichen Bewegungsmöglichkeiten hervorragend geeignet.“ Gabriela Hülse, Leiterin des Waldforums Riddagshausen und Organisatorin der Aktion, resümiert: „Die Kinder konnten viele Themen rund um unseren Wald erleben, Eindrücke sammeln und ihre Fragen stellen.“

Zum Abschluss des Waldparcours konnten alle Schülerinnen und Schüler unter Betreuung der Forstwirte und Forstwirtsauszubildenden des Forstamtes Wolfenbüttel einen Baum pflanzen. Gepflanzt wurden die Laubbaumarten Spitzahorn, Elsbeere und Speierling.

Das Einbringen verschiedener Mischbaumarten sei ein Kerngedanke des Programmes zur Langfristigen ökologischen Waldentwicklung (Löwe-Programm) und gewinne gerade angesichts des Klimawandels an Bedeutung, wird in der Pressemeldung erläutert. „Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache. Das ist es doch, was zählt. Raus in die Natur und Spaß haben“, ergänzt Elisabeth Hüsing, Direktorin der Stiftung Zukunft Wald. „Gleichzeitig ist es wichtig, ein Verständnis für den Wald und seine bedeutende Rolle für uns Menschen als regenerativer Rohstofflieferant und Erholungsraum sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen vermitteln zu können.“

Der Aktionstag „Löwen auf dem Löwe-Pfad“ findet seit 2016 als gemeinschaftliche Veranstaltung der Niedersächsischen Landesforsten, der Stiftung Zukunft Wald, des Stadtsportbunds Braunschweig und der Eintracht Braunschweig Stiftung statt.

red

